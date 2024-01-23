نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تهنئ المصريين بمناسبة ذكرى عيد الشرطة

وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الموافق الخامس والعشرين من يناير.

وأكدت النقابة العامة في بيانها اليوم، أن تضحيات الشرطة تسطر بأحرف من نور، منذ مواجهة العدوان الغاشم في معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ من أجل الحفاظ على كرامة الوطن.

وأشارت نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يتوقف عطاء وتضحيات رجال الشرطة، الذين كان لهم دور مشهور في القضاء على الإرهاب الأسود، بالتنسيق مع القوات المسلحة في فترة عصيبة مرت بها مصر.

وأوضحت النقابة في بيانها، أنه بفضل جهود الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.

وقالت نقابة البناء والأخشاب: لا ننسى الدور المجتمعي للقطاع الشرطي من خلال العديد من المبادرة المجتمعية، ومساندة جهود الدولة في تخطي العديد من الصعاب والأزمات.

واختتمت النقابة بيانها، بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وكل فرد من أفراد وزارة الداخلية على جهودهم المخلصة لصالح هذه الوطن، وكل تحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لتنعم مصر وشعبها بالأمان.