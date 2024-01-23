في ختام جولته بمحافظة البحيرة.. وزير الصحة يوجه بتكثيف خدمات التأمين الصحي  وإنشاء مستشفي للصحة النفسية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لاستعراض الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، والاستماع لمطالب الأعضاء حول التوسع في الخدمات الطبية والعمل على تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة..جاء ذلك في ختام الجولة الميدانية للوزير اليوم الثلاثاء، بمحافظة البحيرة، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول النظام الصحي بالمحافظة، والتي تضم 76 مستشفى ، فضلاً عن استعراض الموقف الخاص بالأعمال الإنشائية للمنشآت الطبية بالمحافظة، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بسرعة تطوير ورفع كفاءة مستشفى إيتاي البارود العام.

و حرص الوزير على الإستماع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومناقشة أساليب تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة، حيث وجه الوزير قيادات الوزارة المعنيين بتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، فضلاً عن العمل على إنشاء مستشفيات للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومراكز السموم والحروق.