علاء عابد: صب الخرسانة الرابعة بمشروع الضبعة النووية خطوة البداية لتشغل المشروع

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظير الروسي فلاديمير بوتين، في عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، تأتي استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا فى عدة مجالات.

وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبري لكل الوحدات النووية فى المشروع لدخوله مرحلة التشغيل.

وأكد رئيس نقل النواب، أن مشروع الضبعة النووية يعد الأيقونة التي يلتف حولها المصريون مثل السد العالي، واللبنة الأولى التي تستقر عليها الطاقة الكهربائية في مصر لعشرات السنين القادمة، مؤكدا أن الطاقة النووية هى طاقة المستقبل.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن صب الخرسانة الرابعة دليل ان مصر شقت بالفعل طريقها نحو المفاعلات النووية السلمية، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي صاحب الرؤية في مشروع الضبعة والإصرار على تنفيذه.

وتابع رئيس نقل النواب، أن مشروع الضبعة النووية يؤمن حاجات مصر، علاوة على أنه سيكون على أعلى درجات الأمان وبأحدث تكنولوجيا مستخدمة في المفاعلات النووية في العالم.

يشار إلى أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، فى مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم ٢٣ يناير الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.