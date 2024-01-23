رشا زيادة : الحصول على الإعتمادات الدولية يسهم في توطين صناعة المستلزمات الطبية

أكدت الدكتور”رشا زيادة” مساعد رئيس الهيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات،أن هيئة الدواء المصرية تهدف إلى استمرارية توافر الدواء في السوق المصري مع ضمان رقابة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات الطبية المتداولة، وأن الهيئة لا يقتصر دورها فقط على الدور التنظيمي التقليدي للسلطات الصحية المتعارف عليها عالميًا؛ بل امتد دورها ليشمل تنظيم محوري ترشيد استخدام المستحضرات الطبية من ناحية، وتوفير الفرص الاستثمارية بحزمة من الحوافز المتميزة والجاذبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين من جهة أخرى، وذلك كدور غير تقليدي للهيئة بهدف تحفيز الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية؛ تحقيقًا للأمن الدوائي كأحد روافد تقريب الحق في العلاج، وصولًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الغرفة الألمانية العربية للصناعات والتجارة بالذى شاركت فيه الهيئة بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري، ومشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية

وأوضحت د” رشا زيادة” أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المعنية بتطوير صناعة المستحضرات الطبية، وأن الحصول على الإدات الدولية عتمادات الدولية يسهم في توطين وتعميق توطين المستحضرات والمستلزمات الطبية، ويمنح المستحضر الطبي المصري ميزة تصديرية وتنافسية على المستوي الإقليمي والدولي.

و أكدت أن رفع كفاءة النظام الدوائي المصري يتطلب التعاون مع الجهات الرقابية الدولية وشركاء الصناعة الدوليين لنقل التكنولوجيا المبتكرة وتبادل المعرفة، وبناء القدرات بمؤتمر الغرفة الألمانية العربية للصناعات والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري، ومشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية