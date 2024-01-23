كأس آسيا 2023.. التعادل الايجابى يحسم مباراة أستراليا وأوزبكستان

حسم المنتخب الأسترالي، صدارة المجموعة الثانية فى كأس أمم آسيا 2023، فى البطولة المقامة حاليا فى قطر، بعد تعادله ايجابيًا مع منتخب أوزبكستان، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم «الثلاثاء»، على ملعب «الجنوب»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

تقدم منتخب أستراليا، بالهدف الأول عن طريق مارتين بويلي، فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، فيما تعادل المنتخب الأوزبكستانى عن طريق اللاعب عزيزيبيك تورغونباييف، فى الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أستراليا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يليه أوزبكستان وصيفًا برصيد 5 نقاط، ليتأهلا سويا إلى دور الـ 16، وجاء منتخب سوريا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فى إنتظار حسم تأهلها كأفضل ثوالث، وأخيرا الهند بدون رصيد من النقاط.