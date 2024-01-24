أُمم آسيا 2023.. سوريا إلى دور الثاني في للمرة الأولى بتاريخها هزمت الهند بهدف نظيف

وصل المنتخب السوري إلى الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الهند 1-0، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة القارية المقامة في قطر.

وسجل البديل عمر خريبين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76، محققا الصعود للدور التالى وهذا ما كان يسعى إليه المنتخب السورى، الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى بعد أن أخفق في المشاركات الست السابقة.

وضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثانية التي لحقت بأستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

فيما ودعت الهند البطولة باحتلالها المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط.