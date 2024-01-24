كأس آسيا 2023.. بالعلامة الكاملة إيران تتأهل لدور الـ16.. وتهزم الإمارات

نجح المنتخب الإيراني في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا بعد الفوز على الإمارات بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا 2023، فيما تأهل المنتخب الإماراتي كوصيف للمجموعة.

افتتح التسجيل للمنتخب الإيراني مهدى طامى في الدقيقة 26 قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 65 بينما سجل يحيى الغسانى هدف الإمارات فى الدقيقة “90+3”.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما جاء المنتخب الإماراتي فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط ليتأهل كوصيف، وفلسطين في المركز الثالث بذات الرصيد وحل هونج كونج رابعاً بدون نقاط.