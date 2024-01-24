لأول مرة فى تاريخها.. فلسطين تتغلب على هونج كونج بثلاثية نظيفة وتصل ثمن نهائي كأس آسيا 2023

بلغ المنتخب الفلسطينى دور الـ16 لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على نظيره منتخب هونغ كونغ 3-0 يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية المقامة في قطر.

وسجل أهداف عدي الدباغ «ثنائية» في الدقيقتين 12، 60، وزيد قنبر في الدقيقة 48.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني، وأصبح رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران متصدرة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف عن فلسطين.

واستفادت فلسطين من وصولها إلى فارق الأهداف صفر لتضمن التأهل من بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وذلك بعدما أخذت الأسبقية على الصين ثالثة المجموعة الأولى وعلى ثالث المجموعة الرابعة على الأقل مهما كانت نتيجة اليابان وإندونيسيا.

أما هونغ كونغ فأنهت دور المجموعات بدون رصيد من النقاط بعد تكبدها ثلاث خسارات.