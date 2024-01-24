المصرية للدواء تحذر المواطنين من نقص فيتامين ب2

أكدت الهيئة المصرية للدواء على أهمية فيتامين ب2 أو الريبوفلافين فهو يستخدم في تصنيع فيتامين ب9 و ب6 وب3، كما أنه ضروري لتحويل الكربوهيدرات والبروتين والدهون إلى جلوكوز، وله تأثير مضاد للأكسدة ضروري للتنفس الخلوي وعمل جهاز المناعة، وله أدوار رئيسية في إنتاج الطاقة والنمو والتطور.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد بشكل طبيعي في البيض ومنتجات الألبان والخضروات الخضراء واللحوم والفطر واللوز، وموجود في بعض المنتجات الغذائية مثال الأرز والذرة والدقيق.

وأوضحت أن الجرعة اليومية للبالغين الموصى بها هي 1.3 مجم يوميا للرجال، 1.1مجم يوميًا للنساء. وتزداد قليلًا للحوامل ،أما الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين: تختلف تبعًا للسن، وتتراوح ابتداءً من 0.3 إلى 1 مجم يوميًا؛ وذلك حسب إرشادات الطبيب.

وحذرت من خطورة نقصه مشيرة إلى نقص الريبوفلافين يسبب أمراض الغدد الصماء؛ كما يمكن أن يؤدي الى تشوهات الجلد، والتهاب الفم، وإنتفاخ الشفاه، والاكتئاب، والتعب، وفقر الدم، والتهاب الحلق، وفقدان الشعر، ومشاكل في الجهاز العصبي.