الصحة: إصدار 3.6 ملايين قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة 20 مليارا و415 مليون جنيه خلال عام 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و 639 الفا و616 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونا و364 ألفا جنيه، وذلك خلال العام الماضي 2023.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ ال 2 مليون 296ألفا و451 مواطن، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

وأشار”عبد الغفار” إلى أن تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف “عبد الغفار” انه تم مناظرة 6296 حاله علي مستوي المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجه إلي الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.