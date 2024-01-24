أُمم إفريقيا 2023.. لقاءات تحديد المصير اليوم تحت شعار «لا بديل عن الفوز»

تختتم مساء اليوم «الأربعاء»، مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بـ4 مواجهات نارية، حينما تلعب مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة، لتأهل إلي ثمن نهائي بطولة الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ناميبيا في مواجهة مالي

أدلى المدير الفني لمنتخب ناميبيا كولين بنيامين في مؤتمر صحفي، والخاص بالمواجهة المرتقبة أمام منتخب مالى اليوم «الأربعاء»، على في ملعب «سان بيدرو» بتصريح قال فيه: «لن ننتظر نتائج الفرق الأخرى من أجل التأهل»، فلدينا فرصة كتابة التاريخ لبلادنا، ونحن نتطلع لتلك المباراة».

وذكر بنيامين، إن فريقه سيحاول استغلال الفرصة لصناعة التاريخ، حينما يواجه مالي في آخر مبارياته بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في كوت ديفوار.

ويسعى فريق «المحاربون الشجعان» إلى التأهل لأدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في البطولة التي شهدت تحقيقه فوزه الوحيد في المسابقة على حساب تونس 1/ صفر.

وبعد خسارته بنتيجة صفر/ 4 أمام جنوب أفريقيا، أصبح منتخب ناميبيا فى المركز الثالث من المجموعة التي تتصدرها مالي برصيد أربع نقاط، في حين يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بالرصيد نفسه، ويتذيل منتخب تونس الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

منتخب تونس يواجه منتخب جنوب إفريقيا

وعلى ملعب «أمادو جون كوليبالي»، والذى يشهد المواجهة الحاسمة فيما بين منتخب تونس ونظيره جنوب أفريقيا، في السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وليس أمام منتخب تونس أي بدائل سوى الفوز في مباراة الليلة وانتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة التي تجمع بين منتخبى ناميبيا ومالى على ملعب «لاورينت بوكو».

ويحتل منتخب مالي المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن ناميبيا صاحبة المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب «نسور قرطاج»، قد تعرض لهزيمة مفاجئة من منتخب ناميبيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا، فيما فازت مالي على جنوب إفريقيا 2-0.

وفى الجولة الثانية، وفى مواجهة مباراة تونس ضد مالي على ملعب «أمادو جون كوليبالي»، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بينهما، فيما فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره منتخب ناميبيا برباعية دون مقابل.

تنزانيا فى مواجهة الكونغو

أما عن هذه المواجهة فيما بين منتخبى تنزانيا والكونغو، فقد أكد مدرب منتخب تنزانيا حميد سليمان أن المواجهة اليوم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، تعد بمثابة نهائي بالنسبة لفريقه.

ومن المعروف أن منتخب «أسود الأطلس»، يأتى فى صدارة المجموعة بأربع نقاط، مقابل نقطتين للكونغو وزامبيا ونقطة واحدة لتنزانيا.

وصرح سليمان خلال المؤتمر الصحافي للمباراة قائلًا: «حاولنا العمل على مشاكلنا، هذه المباريات صعبة، لكن يوجد تضامن بين اللاعبين»، وأضاف «نركز الآن على مباراة الغد، علينا أن ننسى المباريات السابقة، ونركز على هذه المهمة الجديدة».

المغرب ضد زامبيا

أما عن مباراة المغرب ضد زامبيا، والتى ينتظرها جمهور «أسود الأطلس»، حينما يلتقون أمام منتخب زامبيا «الرصاصات النحاسية» لحسم الصدارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمسابقة كأس الأمم الإفريقية 2023، المُقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار.

المدير الفنى لمنتخب أسود الأطلس وليد الركراكى، صرح قائلًا: «لدينا فرصة كبيرة في التأهل للدور الـ16 كمتصدرين للمجموعة، ولن نكرر أخطاء المباراة الماضية أمام الكونغو الديمقراطية، ويمكننا أن نتخطى زامبيا ولا نخشى أحد». مضيفًا: «الأجواء ليست بالأفضل، الرطوبة والحرارة أثرتا كثيرًا على أداء نجومنا، لكن لن نخلق حججًا للتعثرات، وسنلعب من أجل الفوز».

ويذكر أنه في حالة فوز منتخب المغرب بأى نتيجة سيتأهل للدور ثمن النهائى كمتصدر للمجموعة السادسة.