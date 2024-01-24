حسام عباس: قوافل تنظيم الأسرة تقدم خدماتها مجانا وتعقد ندوات لرفع الوعى بأهمية المباعدة بين الولادات

أكد الدكتور “حسام عباس” رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن لخدمات الصحة الانجابية تميدا لإطلاق 770 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية للسكان وفي إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة، خلال الفترة من يوم 20 يناير 2024 وحتى نهاية شهر مارس من العام الحالي.

وأوضح أن الخدمات ستقدم مجانا ومنها متابعة الحمل والكشف على الأطفال، وخدمات السونار، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة،مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل ،بالاضافة إلى إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات.

وأشار إلى أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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