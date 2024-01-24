كأس آسيا 2023.. منتخب السامواري يحجز مقعده في ثمن نهائي البطولة

حقق المنتخب اليابانى الفوز على نظيره منتخب وإندونيسيا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023، وحجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

أحرز أهداف المباراة لاعب «الساموراى»، أياسي أويدا في الدقيقة «6 و 53» على التوالى من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد هجمة منظمة وتبادل للكرات بين لاعبي السامواري حتى منطقة جزاء إندونيسيا.

فيما أضاف جوستين هوبنز الهدف الثالث في الدقيقة 88 من عمر المباراة، قبل أن يسجل ساندي والاش هدف تقليص الفارق الوحيد لصالح إندونيسيا في الدقيقة الأولى بعد التسعين.

وبهذه النتيجة ينجح منتخب اليابان في التأهل لدور الستة عشر من كأس آسيا، في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف العراق متصدر الترتيب برصيد 9 نقاط.

وينتظر منتخب اليابان متصدر المجموعة الخامسة، لملاقاته في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.