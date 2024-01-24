خلال افتتاحه مبنى “23 ديسمبر” ببورسعيد .. أحمد السبكى : نتبنى استراتيجية التطوير المستمر والدائم بهدف تأسيس نظام صحي قوي

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مبنى 23 ديسمبر “الجناح البحري سابقًا” بمستشفى السلام التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد.

أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يستهدف زيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية داخل نطاق محافظة بورسعيد، وبأعلى جودة، مؤكدًا تجهيز المبنى وفق أحدث المعايير لضمان أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية، ولافتًا إلى تغيير مسمى المبنى من الجناح البحري سابقًا بمستشفى السلام إلى مبنى 23 ديسمبر حاليًا، تخليدًا للعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

وأضاف السبكي، أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يتكون من سبعة أدوار، وسيعمل بطاقة استيعابية 101 سرير، منها 46 سرير إقامة، وووحدة للرعايات المركزة تضم 27 أسِرة رعايات، بالإضافة إلى 9 أجنحة فندقية، ووحدة للغسيل الكُلوي تضم 32 ماكينة، و7 أجنحة عمليات، ووحدة لقسطرة القلب، وقسم متكامل لعلاج الحروق مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، كما أشار السبكي إلى انتقال الخدمات المقدمة بمستشفى دار صحة المرأة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد إلى مبنى 23 ديسمبر مؤقتًا لحين تطوير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، جاهزية مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات الطبية، لافتًا إلى أن جودة التجهيزات هي معيار أساسي لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومشيرًا إلى أن استراتيجية التطوير التي تتبناها هيئة الرعاية الصحية تستهدف تأسيس نظام صحي قوي يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استدامة واستجابة لمتطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية مواكبة للمعايير العالمية.