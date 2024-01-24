كأس أمم آسيا 2023.. فوز قاتل لمنتخب العراق على فيتنام ويتأهل بالعلامة الكاملة

في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس أمم آسيا، وعلى ملعب جاسم بن حمد في قطر، أقيمت ظهر اليوم مباراة بين منتخبى العراق ونظيره منتخب فيتنام، دفع فيها المدير الفنى لـ«اسود الرافدين» بعدد من التغييرات، وذلك من أجل تحقيق الفوز على حساب منتخب فيتنام.

ورغم محاولات منتخب العراق في الشوط الاول ولكن منتخب فيتنام استطاع ان يحرز هدف قبل نهاية الشوط الاول عن طريق وي هوانج فيت في الدقيقة 42 ، وتعرض نجم منتخب فيتنام كاوت فان كانج الي الطرد في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الاول، لينتهي الشوط الاول بتقدم منتخب فيتنام على حساب منتخب العراق بنتيجة هدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع ريبين سولاقا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني قبل أن ينجح أيمن حسين أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، فيما أدرك منتخب فيتنام التعادل في الدقيقة الأول من الوقت بدل ضائع عن طريق نجوين كوانج هاي، ليعود اللاعب أيمن حسين ويسجل هدف التقدم لصالح منتخب العراق في الدقيقة الثانية عشر من الوقت بدل ضائع لينتهي اللقاء بفوز منتخب العراق على حساب منتخب فيتنام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب العراق الي النقطة التاسعة في المركز الاول بالعلامة الكاملة، فيما جاء منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد ست نقاط وحل منتخب إندونيسيا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، وتذيل المنتخب الأول لكرة القدم فيتنام في المركز الرابع برصيد بدون نقاط.