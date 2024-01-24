رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي 

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد.

أكد الدكتور “أحمد السبكي” أن مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي يتكون من دورين، ويضم عدد 43 ماكينة غسيل كُلوي، وأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية عالية المستوى، ويقدم المركز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الكُلى، وملحق به عيادات خارجية للمتابعة المستمرة للمرضى سواء مرضى الغسيل الكُلوي أو ما بعد زراعة الكُلى، مشيرا إلى أن المركز يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في أمراض الكُلى، ويقدم خدماته لأهالي محافظة بورسعيد وإقليم القناة.

وأضاف السبكي، أن مجمع الشفاء الطبي يوفر العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية في المحافظة، ومشيرًا إلى أنه بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمرحلة الأولى من المجمع “مستشفى التضامن” أكثر من 400 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه التكلفة الإنشائية، وأكثر من 50 مليون جنيه تكلفة استكمال التجهيزات الطبية، وأكثر من 25 مليون جنيه تكلفة التجهيزات غيرالطبية، ولافتًا إلى تقديم أكثر من 400 ألف خدمة حتى الآن بمجمع الشفاء الطبي.

وأوضح السبكي، أن مجمع الشفاء الطبي يضم أكثر من 300 سرير داخلي، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والغرف المجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومركز متكامل للغسيل الكُلوي، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، فضلًا عن عدد من الأجنحة والغرف الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، مما يضمن توفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والشمولية للمواطنين دون الحاجة للانتقال إلى أكثر من مكان، وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.