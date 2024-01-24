كأس رابطة الأندية المصرية.. تأهل سيراميكا وإنبى إلى ربع نهائي البطولة

انطلقت اليوم «الأربعاء»، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، في نسختها الثالثة، حيث أُقيمت مباراتان هما مباراتا سيراميكا أما الداخلية، وإنبى أمام الإسماعيلى بالمجموعة الثالثة، ومازالت لقاءان قيد اللعب فى مواجهات مثيرة بالمجموعة الأولى.

فريق سيراميكا تعادل مع الداخلية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية، في اللقاء الذى أُقيم بينهما عصر اليوم «الأربعاء»، على ملعب المقاولون العرب، فى منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

تقدم الداخلية في الدقيقة 29 من عمر المباراة، عن طريق مهاجمه يوسف تونجي أوموتوسو ، فيما تعادل أحمد هاني، مدافع سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع سيراميكا رصيده للنقطة 7 متصدرًا المجموعة الثالثة، ويتأهل للدور ربع النهائي من البطولة، فيما رفع الداخلية رصيده للنقطة 4 في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز الثاني، والذي فاز بدوره اليوم على الإسماعيلي، متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

إنبي هزم الإسماعيلي

حسم فريق إنبي نتيجة لقاءه أمام نظيره الدراويش، عندما حقق فوزاً ثمينًا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحرز للفريق البترولى لاعبه علي فوزي الهدف الوحيد فى اللقاء أمام الإسماعيلي، في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط.

فيما ودع فريقا الإسماعيلي والداخلية منافسات بطولة كأس الرابطة من دور المجموعات، بعد فشلهم في التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة.