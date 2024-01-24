النائب أحمد البرلسي يستقبل وفد الاتحاد الأوروآسيوى بمدينة المحلة الكبرى

استقبل النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بمدينة المحلة الكبرى وفد من اتحاد الشعوب الأوروأسيوية في زيارة تمهيدية شملت شركة المحلة للغزل والنسيج والمصانع التي تشملها عملية التطوير ومن بينها مصنع غزل 4 وستاد غزل المحلة.

واجتمع الوفد مع المهندس أحمد عبد الرحمن بدر رئيس مجلس إدارة الشركة، وتمت مناقشة أساليب تطوير العلاقات النقابية والمهنية بين الشركة والشركات المماثلة فى الدول الأوروأسيوية بما يحقق المنافع المتبادلة لجميع هذه الشركات.

حضر الاجتماع الدكتور نور ندا ممثل اتحاد الشعوب الأوروأسيوى بالقاهرة، والدكتور ياسر اللحام مسئول العلاقات العربية فى الاتحاد، والأستاذ كمال حسنى إبراهيم، مدير العلاقات الدولية بمجلس النواب.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة رسمية للنائب أحمد بلال لموسكو للمشاركة في مؤتمر الدبلوماسية الشعبية، وأشار خلال المؤتمر إلى ضرورة خلق دور حقيقي لدفع التعاون بين دول البريكس لكسر هيمنة الدولار، وقد تم عقد اجتماعات مختلفة مع رجال أعمال وشركات روسية رائدة، وتم الاتفاق على فتح مجالات للتعاون وتذليل العقبات مع التأكيد على السعى المستمر لتسهيل الأمر.

وقال البرلسي: إنه اجتمع بعد عودته للقاهرة مع وزير قطاع الأعمال العام مهندس محمود عصمت، و أشار إلى ضرورة الإستفادة من منتجات شركة غزل المحلة وكذلك مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع الخاص، وقد لاقى الأمر ترحاب شديد من الوزير.

وأشار نائب التجمع إلى قوة العلاقات المصرية- الروسية على كافة المستويات والتي امتدت لسنوات طوال وقال: «شهدت العلاقات بين الشعبين تعاونًا كبيرًا في كافة التحديات»، وأضاف نائب التجمع أن الصداقة والتعاون الوثيق بين الشعبين دائمًا ما ينتج عنهما إنجازات تظل قائمة وشامخة للأجيال الحالية و القادمة.

كما أشاد نائب التجمع بتعزيز العلاقات بين البلدين والذي تمثل في بدء صب الخرسانة الأولى للوحدة الرابعة والأخيرة من وحدات محطة إنتاج الكهرباء بالوقود النووي بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب مصر. وأشار إلى أن مصر من خلال مشروع محطة الضبعة النووية، تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.وأن ما يشهده العالم من أزمة في إمدادات الطاقة، يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بخصوص إحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.