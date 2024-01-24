سموحة هزم زعيم الثغر بثنائية دن رد.. وتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

فى مباراة الديربي التى أقيمت مساء اليوم الأربعاء فى الإسكندرية، تمكن فريق سموحة من الفوز أمام زعيم الثغر، بهدفين دون رد، فى منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الرابطة المصرية.

أحرز لاعب سموحة لحسن دحدوح الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 38، لينتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سموحة بهدف دون رد.

وفى شوط المباراة الثانى ضاعف سموحة تقدمه بالهدف الثاني عن طريق دوكو دودو في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بفوز سموحة بهدفين دون رد أمام زعيمالثغر.

وبهذا الفوز يرفع سموحةرصيده لـ 4 نقاط، وجاء فى وصافة المجموعة الأولى بكأس الرابطة، ليتأكد صعوده رسميا للدور ربع النهائي من البطولة، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 6 نقاط في المركز الأول وتأهل أيضا لربع النهائي.