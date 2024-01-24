مودرن فيوتشر يفوز على بلدية المحلة ويودعان كأس الرابطة المصرية 

تمكن فريق مودرن فيوتشر كن تحقيق فوزاً ثمينًا، على نظيره فريق بلدية المحلة بهدف نظيف، في اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم “الأربعاء”، فى منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المغربي عبد الكريم الوادي لاعب مودرن فيوتشر في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار أمام بلدية المحلة.

وبهذه النتيجة، يودع فريقا فيوتشر وبلدية المحلة منافسات بطولة كأس الرابطة من دور المجموعات، بعد فشلهم في التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة.

فيما حسم فريقا الاتحاد السكندري وسموحة بطاقتي التأهل لربع نهائي كأس الرابطة عن المجموعة الأولى.