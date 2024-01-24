التعادل السلبى يحسم نتيجة مباراة ناميبيا ومالي.. وتأهل الثنائي لدور الـ16 فى كأس الأمم الإفريقية

منذ قليل، انتهى اللقاء الذى جرى بين منتخبى مالي وناميبيا في ختام دور المجموعات للمجموعة الخامسة، بالتعادل السلبي بين الطرفين، ليخرج المنتخبان بنقطة واحدة من اللقاء الذي أقيم على ملعب “لاورينت بوكو” في كوت ديفوار.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مالي رصيده للنقطة الخامسة متصدرا جدول ترتيب المجموعة الخامسة، ليحسم بذلك تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا، فيما جاء منتخب ناميبيا فى المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ليتأهل أيضا، باعتباره من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في البطولة.

كان منتخب ناميبيا قد فاز في الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، على منتخب تونس بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية، تعرض لهزيمة قاسية أمام منتخب جنوب إفريقيا برباعية نظيفة، وتعادل في الجولة الثالثة مع مالي.

وفاز منتخب مالي في الجولة الأولى بدور المجموعات في أمم إفريقيا، على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، وفي الجولة الثانية تعادل مع منتخب تونس بنتيجة 1-1.