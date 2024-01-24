“البافانا بافانا” تعادل سلبيا مع “نسور قرطاج” الذى ودع كأس أمم إفريقيا

وسط أداء هزيل وباهت لمنتخبات العرب فى بطولة الأمم الإفريقية 2023، ودع المنتخب التونسى البطولة بعد تعادل سلبي أمام نظيره الجنوب إفريقي، في الجولة الثالثة من منافسات كأس إفريقيا.

ويعد منتخب “نسور قرطاج” هو ثاني منتخب عربي بعد الجزائر، الذى يغادر مبكرا كأس الأمم الأفريقية، في ختام منافسات المجموعة الخامسة إثر تعادله مع منتخب جنوب إفريقيا، وبعد خسارته أمام ناميبيا في الافتتاح وتعادله مع مالي.

بهذا التعادل، يأتى منتخب تونس فى المركز الأخير لترتيب المجموعة الخامسة، بنقطتين، فيما تأتي جنوب إفريقيا على التوالي مع منتخبي مالي وناميبيا بخمسة نقاط.