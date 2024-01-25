أحمد بهاء شعبان” :ثورة يناير وضعت برنامج عمل قوى يناضل المصريون من أجل تحقيقه حتى الآن  

أكد” أحمد بهاء شعبان” رئيس الحزب الإشتراك المصرى أن ثورة يناير بمثابة حلقة من حلقات النضال المصري ونجحت فى وضع برنامج عمل محدد للمصريين والنضال من أجله وهو “العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية”.

وأضاف “شعبان” رغم مرور 13 عام على ذكرى ثورة 25 يناير مازال الهجوم مستمر عليها ,وهناك لويى معادي للثورة بشكل كامل يحملها تداعيات الفشل والتردي التي حدثت بعدها ,والمشاكل والمعاناة التى يعانى منها المواطن المصرى الآن ,وفى حقيقة الأمر هذا التقييم مجحف جدا لثورة يناير لأنها لم تصل إلى السلطة,ولم يسمح لها أن تتولى السلطة ,ولم تكن صاحبة قرار حتى نحملها نتائج ما يحدث الآن ,من افراط فى الديون وتزايد معدلات الفقر والتضخم ..,ثورة يناير ليس لها علاقة بما زعم وقتها بمشاريع الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع الشرق الأوسط الكبير ,ولكن الثورة جاءت معادية للهيمنة الأمريكية والنفوذ الأمريكى ,وهى جزء من نضال الشعب المصرى على مدار تاريخه الطويل من أجل التحرر والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ,ونرجع هذه الثورة لأصولها وهى انتفاضات العمال والشباب فى بداية السبعينات التى تلت فترة الهزيمة ,وانتفاضة الشعب المصرى فى 18و19 يناير احتجاجا على إفقار الجماهير ,و جهود الحركة الوطنية المصرية قبل الثورة من أجل انتزاع الحقوق الديمقراطية والإنسانية .

وأوضح “شعبان” أن الثورة بالفعل لم تصل الى السلطة ولكنها تعتبر عمل و انجاز كبير للشعب المصرى ,بدليل أن الثورة الفرنسية على سبيل المثال استمرت قرن ونصف حتى حققت أهدافها ,وثورة عرابى انتهت بهزيمة قاسية واحتلال الإنجليز لمصر ورغم ذلك تعتبر من أهم ثورات الشعب المصر فى التاريخ الحديث ,وكذلك ثورة 19 لم تصل الى السلطة ,فالثورات تحدث تراكم وهي مسارات متتالية من أجل التغيير والوصول الى الى النتائج ,ولولا ثورة 25 يناير لما كانت ثورة 30 يونيو ,ولم يمكن ازاحة الإخوان من صدارة المشهد ,لأن الفارق الزمنى بين الثورتين عامين ,وما حدث فى يناير كان هو الرصيد والخبرة التى استند عليها الشعب وساهمت فى إطاحة الإخوان ,وبالتالى فإن ثورة 25 يناير نموذج للثورات السلمية اعترف بها العالم كله وكان خروج الشعب المصرى فيه ابهار للعالم كله ,وطرحت برنامج تم تلخيصه فى الحرية والعيش والكرامة الإنسانية وهو ما يزال قائم حتى الآن ,وعنوان لحركة ونضال كل القوى الوطنية الصادقة النضال من أجل توفير لقمة العيش ,وحرية الرأى والعدالة الاجتماعية.