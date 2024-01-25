ميرفت التلاوى ” : ثورة 25 يناير.. انتفاضة شعب

أوضحت السفيرة” ميرفت التلاوي” الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن الشعب المصرى البسيط كله شارك فى ثورة يناير وكان فى بدايتها انتفاضة شعبية خالصة أهدافها نبيلة إلى أن جاءت جماعة الإخوان وسرقتها وسيطرت على الحكم وحاولت أن تحقق حلمها فى دولة الخلافة ,ولكن سرعان ما تنبه الشعب بذلك وقامت ثورة 30 يونيو لاسترداد الدولة المصرية ,وأوضحت أن ثورة 25 يناير كشفت مساوئ جماعة الاخوان.

وأضافت عندما انتفض الشعب مرة أخرى فى 30 يونيو كان هذا بمثابة نقطة فارقة وطوق نجاة ليس للمرأة وحدها ولكنها انقذت البلاد والمنطقة العربية بأكملها من مصير فوضوى موضحة أن الثورة كانت فاتحة خير على المراة فقد قطعت شوطا بعيدا فى المطالبة بحقوقها والحصول عليها ، وعندما تولى الرئيس “السيسى”و حكم البلاد تحققت آمال المراة المصرية وفى كل عام نتقدم خطوات إلى الأمام لأننا تحت قيادة سياسية تعى وتعزيز دور المراة وأهميتها فى المجتمع.