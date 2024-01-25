تعرف على قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس إفريقيا ومواعيد مواجهاتهم

بعد إسدال الستار على دور المجموعات مساء أمس «الأربعاء»، وبانتهاء لقاءات المجموعتين الخامسة والسادسة، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

حيث أسفرت المواجهات عن تأهل المغرب في صدارة المجموعة السادسة برفقة وصيفه منتخب الكونجو الديمقراطية، فيما تأهلت مالي في صدارة المجموعة الخامسة تاركة المركز الثاني لجنوب إفريقيا، وتأهلت ناميبيا ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

واستفاد منتخب كوت ديفوار الذي احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، من فوز المغرب على زامبيا بهدف دون رد اليوم ليحجز مقعده في ثمن النهائي ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

والمنتخبات العربية المتأهلة هي مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية مع سبعة ألقاب، والمغرب صاحب أفضل إنجاز إفريقي وعربي في كأس العالم باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وموريتانيا التي بلغت الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن النهائي:

غينيا الاستوائية، نيجيريا، الرأس الأخضر، مصر، السنغال، الكاميرون، غينيا، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا، المغرب، الكونجو الديمقراطية، كوت ديفوار.

وتنص لوائح البطولة على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إلى الدور ثمن النهائي الذي يلعب بنظام خروج المغلوب.

وتعتبر مباراة منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة مع السنغال حاملة اللقب والموقعة الكلاسيكية بين الكاميرون ونيجيريا من أبرز وأقوى مباريات الدور ثمن النهائي.

وستجرى مواجهات دور الـ16 أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وتكون اللقاءات كالتالى:

يوم السبت 27 يناير

أنجولا # ناميبيا فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة

نيجيريا # الكاميرون فى العاشرة مساءًا من نفس اليوم

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية # غينيا فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة

مصر # جمهورية الكونجو فى العاشرة مساءًا من نفس اليوم

الإثنين 29 يناير

الرأس الأخضر # موريتانيا فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة

السنغال # كوت ديفوار فى العاشرة مساءًا من نفس اليوم

الثلاثاء 30 يناير

بوركينا فاسو # مالي فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة

المغرب # جنوب إفريقيا فى العاشرة مساءًا من نفس اليوم

وبالنسبة للمنتخبات العربية فى دور الـ16 من بطولة كأس الأُمم الإفريقية، فقد تأهل منتخب «الفراعنة» بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، فيما تصدر المغرب المجموعة السادسة، وتأهلت موريتانيا ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، وذلك بعد أن جاءت ثالثة في المجموعة الرابعة بعد فوزها التاريخي على الجزائر بهدف دون رد.

وتلعب مصر في الدور ثمن النهائي مع الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل، فيما يواجه المنتخب الموريتاني نظيره الرأس الأخضر يوم الاثنين، ويتقابل المغرب مع جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

يذكر أن منتخبين عربيين آخرين شاركا في النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا لكنهما لم يتأهلا لثمن النهائي وهما الجزائر وتونس.