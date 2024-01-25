بعد وصوله إلى أرقام خيالية .. ” شعبة الذهب”تؤكد الأسعار غير حقيقية و تحذر المواطنين من عمليات الشراء

أكدت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة”

و أصدرت الشعبة بيانا صباح اليوم أوضحت فيه أن إرتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية يرجع إلى تدافع المواطنين لشراء الذهب.

وحذرت الشعبة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في الوقت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين

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