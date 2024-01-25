أمم آسيا2023.. 4 مواجهات نارية اليوم فى ختام دور المجموعات

تختتم اليوم «الخميس» مباريات دور المجموعات فى بطولة كأس أمم أسيا 2023، والتى تقام حاليا في قطر، بأربع لقاءات مصيرية حاسمة للمنتخبات المشاركة فى البطولة

مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا

في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر، يستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة نظيره منتخب ماليزيا، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، على إستاد «الجنوب» فى قطر، ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتى يتواجد فيها أيضًا كلا من منتخبا الأردن والبحرين.

ويدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة وهو فى وصافة ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتواجد منتخب ماليزيا في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

الأردن والبحرين

وفى نفس التوقيت يلاقي المنتخب الأردني نظيره منتخب البحرين ، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة أيضًا فى بطولة أمم آسيا 2024، ويشارك المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة بالبطولة، إلى جانب كلا من كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.

ويدخل منتخب الأردن المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب مجموعته، المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط من نفس عدد المباريات.

عمان ضد قيرغيزستان

يلتقي منتخب عمان بنظيره منتخب قيرغيزستان في الجولة الثالثة من المنافسات، فى المباراة المرتقبة التى تجرى اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

ويسعى كل منتخب لتحقيق النقاط الثلاث وضمان تقدمه في البطولة، حيث يجد منتخب عمان نفسه في موقف حاسم بعد هزيمته أمام السعودية في الجولة الثانية بنتيجة 2-0، وفي الوقت نفسه، استعرضت الصقور البيضاء أداءًا جيدًا في المباراة السابقة حين تعادلت مع تايلاند بنتيجة 0-0، ما جعلها تحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بنقطة واحدة.

فيما يسعى أيضًا منتخب «الصقور البيضاء» للفوز على منتخب قيرغيزستان، للمضي قدمًا في البطولة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، تم تسليط الضوء على التحديات التي ستواجه عمان في مواجهة فريق قيرغيزستان، خاصةً بعد أداء الأخير في الجولات السابقة.

السعودية ضد تايلاند

مباراة السعودية ضد تايلاند تُعدّ فرصة لخوض الأسماء الصاعدة بصفوف منتخب السعودية، والمنتخبان التقيا من قبل في 16 مباراة، كانت الغلبة فيها للمنتخب السعودي بـ14 انتصارًا مقابل فوز واحد لتايلاند، وأحرزت السعودية ثلاثة ألقاب في 1984، 1988 و1996، غير أنها لم تتجاوز ثمن النهائي في آخر ثلاث نسخ.