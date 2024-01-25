اليوم في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد.. منتخب «الفراعنة» يواجه منتخب تونس

يلتقي اليوم «الخميس» فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، منتخب مصر لكرة اليد بنظيره منتخب تونس، بالصالة الكبري باستاد القاهرة الدولي، فى منافسات دور النصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، في نسختها الـ 26 والتي انطلقت 17 يناير حتى 27 من الشهر نفسه.

وبلغ منتخب مصر لكرة اليد مع منتخبات كلا من تونس والجزائر والرأس الأخضر الوصول لمونديال اليد بعد تأهلهم أول أمس الثلاثاء، إلى نصف نهائي المسابقة الإفريقية.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره منتخب تونس مع الفائز من مواجهة الجزائر ضد الرأس الأخضر في المشهد الختامي من العُرس الإفريقية.