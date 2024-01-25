اصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء التدريبات تبعده عن مباراة الكونجو

صرح طبيب منتخب «الفراعنة» الدكتور محمد أبو العلا، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور، لاعب خط وسط منتخب مصر خلال مشاركته في مران المنتخب.

وقال طبيب منتخب مصر فى تصريحات متلفزة، أنه من الصعب أن يلحق إمام عاشور بمباراة المنتخب المنتظرة، أمام الكونجو الديمقراطية مساء يوم «الأحد» المقبل، في ثمن نهائي أمم إفريقيا، وأضاف أن البروتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع إصابات الرأس يقضي بالانتظار لنحو 6 أيام قبل السماح للاعب المصاب بالمشاركة في المباريات.

مشيرًا إلى أن إمام عاشور سيكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا حال تأهل المنتخب إليها.

وتابع أبو العلا قائلًا: «إن إمام عاشور أصيب خلال محاولته لعب كرة «باك وورد»، ليسقط بعدها على رأسه ويفقد الوعي للحظات».

وأضاف، أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تعامل سريعًا مع إصابة إمام عاشور، ونقل اللاعب خلال أقل من 4 دقائق إلى داخل سيارة الإسعاف والتي نقلت اللاعب فورًا إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وواصل طبيب المنتخب إلى أن تشخيص إصابة إمام عاشور هو ارتجاج في المخ، وأن اللاعب يتواجد حاليًا تحت الملاحظة الطبية في المستشفى وفي حالة وعي تامة، كما أن الجهاز الطبي فضل بقاء إمام عاشور في المستشفى لمدة 24 ساعة لمزيد من الاطمئنان على حالته، وأكد أن حالة اللاعب مطمئنة وليس هناك أي قلق بخصوصه.