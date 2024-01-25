فيتوريا طلب من لاعبي المنتخب التركيز بشدة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

حذر المدير الفني لـ منتخب مصر روي فيتوريا، لاعبي الفراعنة من الاندفاع والالتحامات المبالغ فيها، وذلك في المران والتدخلات في الملعب خلال التقسيمة، بسبب الحماس الزائد قبل مواجهة الكونجو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا للاعبين أنه يحتاج لهم جميعًا طوال المباريات المقبلة، لذلك عليهم الحذر من الحماس الزائد في المران.

كما طلب روي فيتوريا من اللاعبين فى الوقت الحالى، عدم الالتفات إلى تلك التقارير التى ترد إليهم بشأن أن هناك أكثر من عرض احتراف لعدد من اللاعبين، وقال ان تلك الأمور تصرف انتباه وتركيز اللاعبين إلى ما هم مقبلين عليه، بعد الظهور في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، وطالب الجميع باللعب بمستوى أعلى خلال المباريات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مبارياته فى دور المجموعات، بالتعادل أمام منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدفين، ليتأهل من المجموعة الثانية ويواجه الكونجو الديمقراطية وصيف المجموعة السادسة يوم «الأحد» المقبل في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.