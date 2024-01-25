طوني جورج: علينا أن نسأل أنفسنا لماذا يُدان محمد صلاح عندما يلعب مع المنتخب

رغم إعلان اتحاد أعلن اتحاد الكرة المصري، رسميًا، عن سفر اللاعب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني إلى إنجلترا لاستكمال علاجه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، إلا أن هناك حالة من التضامن مع اللاعب الدولي نتيجة لما تعرض لها من هجوم ونقد شديد عقب التعادل مع منتخب غانا، وصلت لمطالبة أحد اللاعبين المعتزلين محمد صلاح بالرحيل عن المنتخب؛ حيث يرى طوني جورج، المدرب التنفيذي ومدير مؤسسة tC لخدمة المجتمع؛ أن الهجوم غير المبرر على اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، كان مرفوض تمامًا منذ البداية، خاصة أنه ليس المرة الأولى التي يتعرض لهذا الأمر، لأنه –وللأسف الشديد- في كل مرة يشارك فيها محمد صلاح مع المنتخب يتم إدانته بشكل انفعالي في غياب تام عن معرفة الكواليس والظروف التي يمر بها اللاعب، وهو أمر غريب يدعو للتساؤل لماذا كل هذا الهجوم؟

ويقول “جورج”: إننا في مرات كثيرة جدًا نقوم بـ”نقض” اللاعبين لدرجة “التكسير”، ونقسو بشدة عليهم، رغم أن اللاعب هو شخص واحد يلعب بين فريق مكون من جهاز كامل من لاعبين، مدربين، إداريين وجهاز فني، علاوة ظروف الملعب واختلاف درجات الحرارة، أيضًا ضرورة توافر التوافق والتجانس مع الفريق داخل المعلب، وبالتالي النجاح أو الهزيمة إنما مسئولية تقع على المنظومة الرياضية بالكامل وليس على فرد بعينه، مشيرًا: إلى أن هناك فرق بين “النقد” و”النقض”؛ ففي الأولى نحن نقدم نقد موضوعي نراعى فيه كل المقاييس والظروف والملابسات الخاصة بالحدث ويكون الهدف منه بناء الشخص الذي أمامنا والخروج بحوار بنّاء بحثًا عن الحقيقة وما هو أفضل، بينما “النقض” فهدفه الهدم والتكسير لا البناء، حيث تظهر الذات والكبرياء والجدية والسخط.، وفي مواقف أخرى سواء كان مهاجمة المنتخب مثلًا أو أي نقد حاد لموضوع آخر؛ فنجد أن الشخص نفسه يخرج سخطه متأثرًا بظروف أخرى مع حالة من الغضب والخوف، وبدلًا من فحص الشخص لذاته وعلاج أساس هذه المشاكل التي ربما تأثير للظروف الاقتصادية مثلًا، نجده يندفع بالنقد الشديد، رغم أن الموقف نفسه لا يستحق كل هذا الهجوم، إنما الرواسب للداخلية هي التي أنتجت تلك الحالة الحانقة التي انعكست بالهجوم ضد الآخرين دون مراعاة لأي ظروف خارجية.

وتابع: ما يحدث مع المنتخب ليست مشكلة محمد صلاح فقط، إنما مستوى عام أدى لهذا الوضع؛ من إدارة ومدربين ولاعبين، منظومة كاملة وليس شخص بعينه، علاوة على العوامل الخارجية، رغم أن هو نفسه الشخص الذي يحقق ألقاب ونجاحات مع الفريق الإنجليزي ويفخر به الجميع.

مؤكدًا بأن النقد البناء “أنا أثق” إلى أن يثبت العكس، ومحاولة الدخول في النوايا أمر غير مستحب ينتج عنه حكم غير عادل بالمرة، وقال جورج: إن محمد صلاح لاعب مصري وعالمي له تاريخ رياضي وأخلاقي يتحاكى به الجميع في الداخل والخارج، وسبق وأن حقق لمصر انتصارات عديدة مع منتخبنا الوطني.