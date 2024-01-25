كأس أُمم آسيا.. تعادل مثير بين كوريا الجنوبية وماليزيا

منذ قليل انتهت المواجهة المثيرة فيما بين منتخب كوريا الجنوبية ونظيره الماليزي، بالتعادل الإيجابي (3-3)، في المرحلة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2023،

وبهذه النتيجة رفعت كوريا الجنوبية، والتى ضمنت التأهل قبل اللقاء، رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني، وبفارق نقطة خلف المنتخب البحرينى متصدر المجموعة الخامسة ونقطة أمام منتخب الأردن الذى يأتى الثالثة، فيما استقر المنتخب الماليزى في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

سجّل أهداف كوريا الجنوبية جيونغ وو يونغ فى الدقيقة 21، وكانغ إن لي فى الدقيقة 83، ثم اللاعب وسون هيونج مين فى الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

فيما أحرو لمنتخب ماليزيا، اللاعب محمد فيصل عبد الحليم فى الدقيقة 51، واللاعب عارف أيمن فى الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم اللاعب وروميل موراليس فى الدقيقة 90+15.

وبذلك يتواجه منتخب كوري الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023، مع متصدّر المجموعة السادسة.