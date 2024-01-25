أُمم آسيا 2023.. البحرين تتأهل إلى دور الـ16 فاز على الأردن بهدف نظيف

تأهل المنتخب البحريني اليوم «الخميس»، إلى ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023، عقب فوزه على نظيره المنتخب الأردني الذى دخل اللقاء متأهلًا للدور القادم، بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الخامسة.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد للمنتخب البحرينى اللاعب عبدالله يوسف هلال، في الدقيقة 34، وبهذه النتيجة يلاقي المنتخب البحريني في دور الـ 16 المنتخب اليابانى.

وتصدر منتخب البحرين دور المجموعات برصيد 6 نقاط، فيما جاء منتخب كوريا الجنوبية في مركز الوصافة بـ5 نقاط، والمنتخب الأردني ثالثاً بـ4 نقاط، فيما تذيل المنتخب الماليزى ترتيب المجموعة في المركز الرابع بنقطة وحيدة.