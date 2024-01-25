 ” مايا مرسي “تطالب بتسجيل السيدات العاملات في القطاعات غير الرسمية بسجلات الدولة    

أكدت ” الدكتورة مايا مرسي” أن إطلاق المجلس القومي للمرأة ل”محفز سد الفجوة بين الجنسين” بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى يأتى ضمن السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل فى مصر، ولاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل،

وأوضحت أن المحفز مبني علي نموذج المنتدي الإقتصادي العالمي، بهدف مساعدة الحكومات والشركات اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل…جاء ذلك خلال لقاءها مع السيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي فى مصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعرف على جهود مصر في مجال تميكن المرأة اقتصادياً، وبحث سبل التعاون خلال الفتره القادمة .

وأشارت رئيس القومي للمرأة ،إلى حرص المجلس على التوسع في مشروع مجموعات الإقراض والإدخار الرقمي ” تحويشة ” والذي يأتى ضمن برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصادياً ومالياً .

وأوضحت اهتمام عدد من دول الجوار بالاستفادة من تجربة مصر في هذين المجالين.

وأشارت رئيسة المجلس الى أهمية تسجيل السيدات العاملات في القطاعات غير الرسمية ضمن السجلات الرسمية للدولة ، لتوضيح الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الإقتصادي في الدولة .

من جانبه أعرب السيد ستيفان جيمبرت عن سعادته بزيارة المجلس ، مشيدا بالتعاون المثمر القائم بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصادياً،متطلعاً إلى مزيد من التعاون المستقبلي لدعم جهود مصر نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل .