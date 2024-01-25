احتفالا بعيد الشرطة ال72..  الداخلية تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة

فى ظل الاحتفالات بعيد الشرطة ال 72 قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتكريم المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حيث سلم اللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين هدايا تذكارية تشجيعا وتحفيزهم على الاستمرارية في التعافي .

“كنا نهرب من الشرطة خلال تعاطي المواد المخدرة ، والآن تكرمنا وزارة الداخلية .هذا ما أكده المتعافون من الإدمان خلال حفل التكريم مؤكدين أن هذا التكريم دافع لهم لتشجيعهم على الإستمرارية في التعافي كنماذج ناجحة في المجتمع.” وردد الجميع” تحيا مصر..تحيا مصر” ..

ويأتي تكريم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لنماذج من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعد استكمال البرنامج العلاجي “من الإدمان الى التعافي “حيث توفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان .

كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة “نيفين القباج “وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة ” بداية جديدة ” لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن ” 16023 “، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن.