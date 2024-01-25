قومي المرأة ينظم برنامج تدريبي لتثقيف السيدات وتمكينهن اقتصاديا بمحافظة الشرقية 

في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج “التثقيف المالي” بقرى ومراكز محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تنظيم العديد من ورش العمل و تدريبات التثقيف المالى لتمكين السيدات اقتصادياً .

ويهدف البرنامج التدريبى الى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل على تدريس الدليل التدريبي “التعامل الرشيد مع اموالي” وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية،

كما يتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.