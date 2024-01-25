هيئة الدواء: الإهتمام بصحة الفم تقى من الإصابة بالعدوى وأمراض اللثة

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الفم يحتوى على بكتيريا غير ضارة؛ حيث أن مناعة الجسم الطبيعية، والعناية الصحية الجيدة بالفم؛ تبقي هذه البكتيريا تحت السيطرة وتمنعها من التسبب بالمرض.

وأشارت إلى أنه بدون نظافة سليمة للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات تؤدي إلى الإصابة بعدوى في الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ونصحت الهيئة المواطنين باتباع بعض التعليمات لحماية صحة الفم منها : غسيل الأسنان مرتين على الأقل يوميًا، ويفضل تنظيف الأسنان بخيط الأسنان يوميًا. واستخدام غسول الفم لإزالة بقايا الطعام التي تُرِكت بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان،و اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.

استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، أو خلال مدة أقصر، إذا بدت شعيراتها بالية.وأخيرا ضرورة تحديد مواعيد منتظمة لفحوصات الأسنان، وجلسات تنظيف الأسنان.