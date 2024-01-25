القومى للإعاقة ينظم ورشة حكى للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 55 

على هامش فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٥، ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة حكى للأطفال “ورش دامجة”

ويضم جناح المجلس والموجود في صالة 3 _ B29 عدد من الإصدارات التوعوية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية المجتمعية بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومواده، وكذلك التعريف بآداب وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن جناح المجلس يضم عدد كبير من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة المصنوعة بأيديهم من خلال تشجيع أسرهم لهم أو من خلال الجمعيات الأهلية العاملة معهم والتي تتعاون مع المجلس.

و يوفر المجلس في جناحه عدد من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ؛ وكذلك ترجمة فعاليات المعرض وندواته التثقيفية للغة الإشارة من خلال تعاون المجلس مع عدد من المؤسسات والوزارات والهيئات؛ ويوفر المجلس على موقعه الإليكتروني و صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) جميع الإرشادات المتعلقة بزوار المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وطرق الدخول وتوفير الكراسي المتحركة، والأدلة الإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة.