” وعى” ..”هنوصلك”..”ديارنا”.. ثلاثة أجنحة للتضامن فى الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يأتي هذا العام تحت شعار: “نصنع المعرفة .. نصون الكلمة”، وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الإجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب ثلاثة أجنحة تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، جناح “الوعي الإجتماعي” الـذي يتضمن كافة برامج وزارة التضامن الاجتماعي التوعوية واستعراض رسائل برامجها وأنشطتها المختلفة، منها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومودة، وتنمية الطفولة المبكرة، كذلك جناح “هنوصلك” ويتضمن استعراض رسائل الاكتشاف المبكر للإعاقة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جناح “معرض ديارنا” الذي يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءًا أصيلا من التراث وعراقة الصناعة.