التضامن تطلق برنامج ” وعى فى وعى” خلال فترة معرض الكتاب 

تحت عنوان “وعي في وعي” تقدم وزارة التضامن الإجتماعي خلال فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب ال 55 ،برنامجا على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” ، يقوم البرنامج على مسابقات بين رواد معرض الكتاب من كل الفئات، لتقوية معلوماتهم العامة في عدد الموضوعات الاجتماعية مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وتنمية وتنظيم الأسرة والتاريخ الوطني والمواطنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تقدم الوزارة هدايا رمزية وكتب ومنتجات من معرض ديارنا للفائزين في المسابقات.

وتنظم الوزارة رحلات مختلفة لمعرض الكتاب للشباب والنشء في المناطق المطورة بديلة العشوائيات وبعض قرى حياة كريمة ووحدات التضامن داخل الجامعات ، وذلك للتعرف على الفعاليات المختلفة للمعرض والتعرض لخبرات ثقافية متنوعة.