للمرة الثانية على التوالى فى عامين.. سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة للتنس

استطاعتت البيلاروسية أرينا سابالينكا، أن تحافظ على لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2024 بفوزها ظهر اليوم «السبت»، على الصينية تشينج كينوين.

وقد تغلبت سابالينكا على منافستها الصينية 6-3 و6-2، لتتوج بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولم تحتاج اللاعبة البيلاروسية وقتا طويلا للفوز على كينوين، حيث تمكنت من التفوق عليها في غضون ساعة و17 دقيقة.

وبهذا الفوز أصبحت المصنفة الثانية سابالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ أن احتفظت به من قبل مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013.

سابالينكا خاضت المباراة النهائية دون خسارة أي مجموعة، وحافظت على هذا التميز لتنضم إلى أشلي بارتي وسيرينا ويليامز وماريا شارابوفا ولينزي دافنبورت اللائي حققن الإنجاز منذ 2000.

وكانت هذه أول مباراة نهائية تشهد سيطرة واضحة لأحد طرفيها منذ فوز أزارينكا 6-3 و6-0 على شارابوفا في نهائي 2012.