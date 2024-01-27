فريق التدخل السريع ينفذ حملات إغاثة للأشخاص بلا مأوى في الشوارع لمواجهة موجة الطقس البارد

وجهت ” نيفين القباج ” وزيرة التضامن الإجتماعي برفع درجة الإستعداد لمواجهة موجة الطقس البارد الذي تتعرض له البلاد،حيث نفذ فريق التدخل السريع على مستوى المحافظات الأكثر تضرراً من موجة الطقس البارد وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية حملات لإغاثة الأشخاص بلا مأوى ممن يفترشون الأرصفة.

وتشمل الحملة توزيع بطاطين ووجبات ساخنة مع نقل الراغبين منهم لدور الرعاية لتقديم الرعاية الكاملة لهم والسكن المناسب، حيث انتشر أعضاء الفريق بالتعاون مع عدد من المتطوعين و بسيارات محملة بالبطاطين والأطعمة فى عدد من الميادين الرئيسية بالعاصمة والمحافظات المختلفة.

وتعامل فريق التدخل السريع المركزي وأذرعه في المحافظات مع ما يقرب من 350 حالة خلال يومين على مستوى 10محافظات مع بدء انطلاق الحملات ، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوزيع وجبات ساخنة عليهم .