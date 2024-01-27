رئيس هيئة الرعاية الصحية: آراب هيلث منصة مثالية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد الشراكات الإستراتيجية  

قام الدكتور” أحمد السبكي ” رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بمتابعة الإستعدادت الجارية لمشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالفرصة التي يمثلها المعرض والمؤتمر للهيئة لعرض إمكانات الدولة الصحية وفرص الإستثمار في محافظات التأمين الصحي الشامل، حيث ستقدم الهيئة جناحًا يُمثل القطاع الصحي الحكومي المصري لأول مرة في هذا المعرض البارز، ويتضمن الجناح مجموعة من العروض التقديمية والعروض التوضيحية التي تستعرض التحسينات والتطويرات التي تم تحقيقها في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأضاف السبكي، أنه ولأول مرة يتم استخدام تقنية الواقع المعزز لعمل جولات افتراضية لرواد معرض آراب هيلث داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في مصر وتعريفهم بإمكاناتها لجذب السياحة العلاجية، إضافة إلى أنه سيتم إطلاق خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد بجناح هيئة الرعاية في معرض آراب هيلث وإتاحة إمكانية مناقشة وعرض الحالات الصحية على خبراء مصريين باستخدام تقنية الهولوجرام.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن آراب هيلث تعد منصة مثالية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية، وأنه يمكن للهيئة من خلال هذا المعرض استكشاف أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات العالمية وتبادل المعرفة مع الخبراء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وبالتالي، يُعد هذا المشاركة فرصة حقيقية لتحقيق أهداف مصر 2030 في تطوير وتعزيز القطاع الصحي وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، ينعقد بحضور أكثر من 50 ألف زائر، وأكثر من 2000 عارض من كبرى الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، كما سيتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الصناعة لتعزيز الرعاية الصحية التي تركز على المرضى.