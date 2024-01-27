ضياء القوصى ضيف برنامج ” حدوتة مصرية” بالشرق الاوسط

يستضيف برنامج حدوتة مصرية على اذاعة الشرق الاوسط ، دكتور ضياء الدبن القوصى، خبير المياة ومستشار وزير الموارد المائية والري الاسبق، و أحد أهم خبراء المياه فى مصر والعالم،والذى تولى مناصب كثيرة دولية ومحلية ولكن الأهم من كل ذلك أنه شخصية وطنية محترمة تتمتع بأدب جم وتواضع رفيع وخُلق كبير.

ولد القوصى في في مدينة الخرطوم بالسودان حيث كان يعمل والده مهندسا للري هناك ،ثم عاد إلى قريته “قوص” في اسيوط وتخرج من مدارسها الحكومية ثم جامعة كلية الهندسة جامعة أسيوط وحصل على الدكتوراه من المملكة المتحدة،

تولى مناصب عديدة منها وكيل أول وزارة الموارد المائية والري ورئيس قطاع التوسع الأفقي ونائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ومستشارا لوزير الري وأستاذ زائر في عدد كبير من الجامعات المصرية،

كما شغل أيضا العديد من المناصب الدولية منها مستشار لدي البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية المستدامة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(ايكاردا) وقام بنشر أكثر من 100 بحث علمي في مجلات علمية دولية ومحلية حول قضايا المياه،

البرنامج يذاع فى تمام الساعة العاشرة مساء الخميس القادم 1 فبراير ، يتحدث عن مشوار حياته العلمي والعملي والمهني ونشأته وجذوره كما يتحدث عن مدرسة الري المصرية العريقة وجهود الدولة في مواجهة الفقر المائي وإعادة استخدام المياه من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعب ، البرنامج اعداد وتقديم أحمد إبراهيم

تجدر الإشارة إلى أن ‏ “حدوتة مصرية” برنامج يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج أيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصرى .

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