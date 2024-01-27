القباج تفتتح المعرض الخيري السنوي للجمعية النسائية لتحسين الصحة

افتتحت ” نيفين القباج” وزيرة التضامن الإجتماعي المعرض الخيري السنوي، والذي نظمته الجمعية النسائية لتحسين الصحة برئاسة منى ذو الفقار.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض الذي يضم مشغولات يدوية ومفروشات وكروشيه، بالإضافة إلى الملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية التي تعبر عن التراث المصري.

وحرصت القباج على الاستماع للعارضين الذين قاموا بشرح الخامات المستخدمة في إنتاج المنتجات المعروضة، وحرصهم على أن تكون مطابقة للمواصفات البيئية ، وأن تكون الأسعار في متناول المواطن البسيط بسعر التكلفة، مشيدة بجودة المنتجات والتصميمات المعروضة في المعرض.

وطالب أعضاء الجمعية النسائية دعم الوزارة في تسويق المنتجات التي يقوم العارضون بالجمعية بانتاجها، وذلك عن طريق تخصيص أماكن محددة لإقامة معرض دائم، وهو ما وعدت الوزيرة بالعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستدعم الجمعية بتحمل تكاليف تجهيز العيادات التابعة لها على مستوى فروعها بمحافظات الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بكافة المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، على أن تتولى الجمعية عملية التشغيل.