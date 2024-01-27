شعبة الذهب تنفى تحرير محاضر للمحلات بسبب ارتفاع الأسعار 

نفت الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات بشأن قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار …جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى أرقام خيالية حيث تخطى الجرام عيار 21 مستوى 3850 جنيها

و أكدت الشعبة فى بيان لها اليوم أنه لم ترد لها أي شكوي من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى .

وتهيب الشعبة بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب , نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن والإقتصاد القومي .