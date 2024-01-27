قومي المرأة يطلق فعاليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بمحافظة المنيا 

نظم المجلس القومى للمرأة فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة المنيا بمركزي ملوي ابو قرقاص ، بالتعاون مع مشيخة الازهر- المركز العالمي للفتوي الالكتروني وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، والتي استمرت لمدة اربعة ايام خلال الفترة من 22 حتي 25 يناير ٢٠٢٤ حيث تم تنفيذ ١٢ ندوة بقري عزبة مصطفي حمدي، البراجيل، ابو قتله، البرشا، دير ابو حنس، دير البرشا، المطاهره القبلية، بني محمد شعراوي، شراره، سفاي،حرز، ومنشأة نصر،

تضمنت الندوات العديد من الموضوعات منها مناقشة تكوين الأسرة والتربية الايجابية للأبناء واختيار شريك الحياة، والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور ،و الدمج والإعاقة، وذلك من خلال مدربين معتمدين من الجمعيه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال