” هدفه تنمية مهارات الطالب بمرحلة الثانوى”.. انطلاق مؤتمر التعليم “STEM”..غداً
يفتتح دكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،غدا ، المؤتمر الخاص بنظام التعليم “STEM” وذلك على مدار يومي 29 و 30 يناير 2024، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم “STEM” فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم “STEM”، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.