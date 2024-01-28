كأس آسيا 2023.. اليوم انطلاق مواجهات دور ثمن النهائي من البطولة

تنطلق ظهر اليوم «الأحد»، منافسات دور ثمن نهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة حاليًا فى قطر، حيث تلتقى أستراليا مع إندونيسيا، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره طاجيكستان.

وقد تأهل لهذا الدور 16 منتخبا، وهي: قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزباكستان، سوريا، إيران، الإمارات، فلسطين، العراق، اليابان، إندونيسيا، البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن، السعودية وتايلاند.

أستراليا أمام إندونيسيا

على ملعب استاد جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، يأمل منتخب أستراليا فى العبور إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا، عندما يواجه نظيره إندونيسيا في دور الـ 16 بالبطولة.

وكان المنتخب الاسترالى، قد تأهل لثمن نهائي كأس اسيا، متصدرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين على الهند (2-0)، وسوريا (1-0)، وتعادل مع منتخب أوزبكستان (1-1).

فيما تأهل المنتخب الإندونيسي لدور الـ16، من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث،، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خسر أمام العراق واليابان (1-3) بنفس النتيجة ، وفاز على فيتنام (1-0.

وستكون الفرصة، متاحة أمام المنتخب الأسترالي بطل كاس اسيا عام 2015، للتأهل إلى ربع النهائي، نظرًا لفارق الإمكانات والتاريخ حيث شارك المنتخب الأسترالي في جميع نسخ بطولة أمم آسيا، وفاز باللقب مرة واحدة كما حل وصيفا في عام 2011.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة دور الـ16 الأخرى التي تجمع بين السعودية وكوريا الجنوبية، في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، على استاد الوكرة.

الإمارات تلتقى طاجيكستان

وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، وفي الساعة السادسة مساء اليوم أيضا، يتطلع منتخب الإمارات للمضي قدما في بطولة كأس آسيا لكرة القدم عندما يواجه نظيره منتخب طاجيكستان، وكان المنتخب الإماراتي قد تأهل لدور الـ 16 بعدما جاء المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3/ 1 والتعادل مع المنتخب الفلسطيني 1/1 والخسارة 1/ 2 أمام المنتخب الإيراني.

فيما فجر منتخب طاجيكستان المفاجأة في المجموعة الأولى وخطف المركز الثاني خلف قطر المتصدر، ويسعى منتخب الإمارات للفوز والصعود إلى ربع نهائي نهائي بطولة كأس أمم آسيا للتقدم إلى نهائي المسابقة القارية وحصد اللقب الغالي للمرة الأولى.

فيما يبحث منتخب طاجيكستان الذى يشارك للمرة الأولى في البطولة عن تحقيق نتيجة إيجابية وتفجير مفاجأة جديدة لخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بكأس اسيا ليكون الحصان الأسود للمسابقة .

ووصل منتخب الإمارات إلى الدور قبل النهائي في نسختي 2015 و2019، وحصل على المركز الثاني عندما استضافت كأس آسيا للمرة الأولى في 1996.

ولعبت الإمارات فى كأس آسيا 47 مباراة ، حيث فازت في 16 مباراة، وتعادلت 12 مرة، وخسرت 19 مواجهة، وسجلت 46 هدفا، واستقبل مرماها 63 هدفا.