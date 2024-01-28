“إيمان كريم”: نسعى لتمكين ودعم ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى الجمهورية

أكدت الدكتورة “إيمان كريم “المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن مبادرة “أسرتي قوتي” تستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر… جاء ذلك خلال ورشة “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم”التي نظمها المجلس اليوم بمكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة.

وأوضحت أن المبادرة تعتمد على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم االمنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين، لافته إلى أن الأسرة هي أساس هذه المبادرة لأنها البيئة الحاضنة ومحصلة كل التأثيرات في الفرد.

وأشارت إلى أن المجلس حريص على دعم الأُسر المصرية، وإجراء لقاءات دورية بينهم وبين مقدمي الخدمات المختلفة للتعرف على إجراءات الحصول على هذه الخدمات، ورصد العقبات التي تحول دون حصولهم عليها، وكذلك العمل على تشبيكهم مع مقدمي الخدمة.